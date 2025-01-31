ABD, Grönland Talebinden Geri Adım Atmıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı Danimarka'dan almak istemesine tepkiler sürerken, ABD cephesinden bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda 'şaka yapmadığını' ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü söyledi.

ABD, Grönland Talebinden Geri Adım Atmıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın gözünü Grönland’a koymasının ardından, Avrupa devletlerinden tepkiler peş peşe gelirken, Fransa cephesinden yapılan açıklamada, Grönland’a asker göndermeyi düşünebilecekleri açıklanmıştı.

Peş peşe gelen açıklamaların ardından ABD geri adım atmadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda 'şaka yapmadığını' ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma teklifinin 'şaka olmadığını' Çin'in adaya kaynak yerleştirme potansiyeli taşıdığını ve bu durumun ABD'nin güvenliğini ve enerji ihracatı için Arktik nakliye rotalarını tehdit ettiğini söyledi. Rubio açıklamasında, "Bu bir şaka değil. Grönland'ın ABD topraklarına katılması ulusal çıkarlarımızla ilgili bir konu ve bir an önce çözüme ulaşması gerekiyor" dedi.

Trump'ın Açıklamaları İpleri Gerdi, Fransa'dan ABD'ye Grönland Tehdidi: Asker GönderebilirlerTrump'ın Açıklamaları İpleri Gerdi, Fransa'dan ABD'ye Grönland Tehdidi: Asker GönderebilirlerDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Donald Trump
Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin
Alperen Şengün NBA All-Star’a Seçilen İkinci Türk Oldu Alperen Şengün NBA All-Star’a Seçilen İkinci Türk Oldu
İngiltere'den Şoke Eden Karar: Artık Onlar da Vize Alacak İngiltere'den Şoke Eden Karar
Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun
ÇOK OKUNANLAR
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
3 Şubat'tan İtibaren Başlıyor: Herkesin Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek Tüm Esnafın Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek
Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor