Anayasa'ya Rağmen... ABD Başkanı Trump'tan '3. Dönem' Sinyali... Bırakmaya Niyeti Yok

ABD’de yeniden başkan seçilmesinin ardından pek çok tartışmalı karara imza atan Donald Trump, bu kez üçüncü dönem başkanlığı için sinyal verdi. ABD Anayasası’nın 22. Maddesine rağmen Beyaz Saray’da üçüncü dönem görev yapma ihtimalini dışlamayan Trump, "Bunu yapmanın yolları var ve şaka yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD basınına konuşan Trump, konuya ilişkin açıklamalarında, Beyaz Saray’da üçüncü dönem görev yapma ihtimalini dışlamayarak, "Çalışmayı seviyorum. Birçok kişi bunu yapmamı istiyor. Ama yönetimin çok erken bir dönemindeyiz. Önceliğim mevcut görevim" diye konuştu.

Üçüncü dönem için kendisine adaylık hakkı tanınacak bir plan sunulup sunulmadığı sorusuna yanıt veren Başkan Trump, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" yanıtını verdi. Trump, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in aday olup daha sonra görevi kendisine devretmesi gibi senaryolar hakkında ise "Bu bir yöntem" ifadelerini kullanarak, "Ama başkaları da var" diyerek muhtemel alternatiflerin varlığına işaret etti.

YASAĞIN KALDIRILMASI ZOR BİR SÜREÇ AMA...

ABD Anayasası’nın 22. Maddesinin, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasını yasaklamasına rağmen, bu yasağın kaldırılması için zor bir sürecin yaşanması öngörülürken, Kongre’nin üçte iki çoğunluğunun oyu ya da eyaletlerin üçte ikisinin anayasa değişikliği konvansiyonu çağrısında bulunması gerekiyor.

Cumhuriyetçi Tennessee Temsilcisi Andy Ogles, başkanlık görev süresini uzatmaya yönelik bir karar tasarısı hazırlayarak, bu tartışmaları yasama boyutuna taşımıştı.

Kaynak: İHA