Tesla Bayisindeki Yangında 17 Araç Küle Döndü

İtalya'nın başkenti Roma'da Tesla bayisinde yangın çıktı. Yangında çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Tesla Bayisindeki Yangında 17 Araç Küle Döndü

İtalya’nın Roma kentinde bulunan bir Tesla bayisinde yangın çıktı. Yangında 17 otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, başkent Roma’nın doğusundaki Terranova bölgesinde Serracapriola Caddesi'ndeki Tesla bayisinde saat 04.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yetkililer, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaralanan olmadığını ancak olayda 17 otomobilin yandığını bildirdi.

Polisin, yangının kaza mı yoksa kundaklama sonucu mu çıktığını araştırdığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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