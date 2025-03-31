Tacikistan ve Kırgızistan Arasındaki Sınır Anlaşmasına Onay

Kırgızistan ile Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşması onaylandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bugün Tacikistan’ın ikinci büyük şehri Hucend’de iki ülke arasındaki sınır anlaşmasının onay belgelerinin karşılıklı değişim protokolünü imzaladı. İki lider, Huncend’deki görüşmede ticaret, ekonomi, enerji, kültür ve insani yardım alanlarında iş birliği konularını ele aldı.

Tacikistan ile Kırgızistan arasında uzunluğu 970 kilometre olan sınırın belirlenmesi için 2002 yılından bu yana müzakereler yürütülüyor. Aralık 2024'te iki ülke arasındaki tüm sınır hattının belirlenmesi çalışmaları tamamlandı. Şubat 2025'te iki ülke arasında sınır belirlenmesine ilişkin nihai protokol imzalandı.

Kaynak: DHA