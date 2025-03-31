Belçika'da Çalışanlar Greve Gitti, Birçok Sektörde Hayat Durdu

Belçika'da çalışanların greve gitmesiyle birçok hizmet ile toplu taşımada aksamalar yaşandı.

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Belçika'da Çalışanlar Greve Gitti, Birçok Sektörde Hayat Durdu

Belçika’da çalışanların birçok hizmetler ve toplu taşımada greve gitti. Grev nedeniyle toplu taşımada aksamalar olduğu bildirildi.

Belçika'daki en büyük işçi sendikalarının çağrısıyla, çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere kemer sıkma önlemlerini protesto etmek için bir günlük greve gitti. Kamu ve özel sektörden yoğun katılımın gerçekleştiği grev nedeniyle ülke genelinde hizmetlerde aksama yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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