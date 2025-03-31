Senegal'de Okyanus Kenarında Bayram Namazı

Senegal'de, Layene tarikatının takipçileri bembeyaz giyinerek okyanus kenarında bayram namazı kıldı.

Senegal'de Okyanus Kenarında Bayram Namazı

Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde binlerce kişi, bayram namazı için Layene tarikatının kurucusu Seydina Limamou Lahi'nin kabri etrafındaki kumsalda toplandı.

Okyanus kıyısındaki kumsalda saf tutan bembeyaz giyinmiş kadın, erkek ve çocuklardan oluşan cemaat, bayram namazını eda etti.

Senegal'e özgü, tasavvuf temelli bir dini tarikat olan Layene takipçileri, bayram namazları ve önemli günlerde sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdığına inandıkları için bembeyaz giyiniyor.

Kaynak: AA

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