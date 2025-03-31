Gazze'de Can Kaybı 50 bin 357'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 357'ye çıktı.

Gazze'de Can Kaybı 50 bin 357'ye Ulaştı

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Son açıklanan verilere göre, can kaybı sayısı 50 bin 357’ye çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 50 bin 357’ye, yaralı sayısının ise 114 bin 400’e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Gazze İsrail
Kremlin'den Açıklama: Putin ile Trump Yeniden Görüşecek mi? Kremlin'den Açıklama: Putin ile Trump Yeniden Görüşecek mi?
Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 2 Bin 56'ya Çıktı Myanmar'daki Can Kayıplarında Büyük Artış
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti