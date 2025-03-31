Gazze'de Can Kaybı 50 bin 357'ye Ulaştı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 357'ye çıktı.
İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Son açıklanan verilere göre, can kaybı sayısı 50 bin 357’ye çıktı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 50 bin 357’ye, yaralı sayısının ise 114 bin 400’e yükseldiği ifade edildi.
Kaynak: DHA