ABD'de 17 Kişi 'Terörle Mücadele' Kapsamında Sınır Dışı Edildi

ABD’de terörle mücadele oprtasyonlarında 'Tren de Aragua' ve 'MS-13' çetelerinden 17 kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

ABD Dışişleri Bakan Rubio, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaparak, BD Başkanı Donald Trump'ın 'Tren de Aragua' ve 'MS-13'ü yabancı terör örgütü ilan ettiğini hatırlatarak, “Bu suçlular artık toplumlarımızı ve vatandaşlarımızı terörize edemeyecek” dedi.

Kaynak: DHA