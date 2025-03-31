ABD'de 17 Kişi 'Terörle Mücadele' Kapsamında Sınır Dışı Edildi

ABD'de terörle mücadele operasyonları kapsamında 17 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.

ABD'de 17 Kişi 'Terörle Mücadele' Kapsamında Sınır Dışı Edildi

ABD’de terörle mücadele oprtasyonlarında 'Tren de Aragua' ve 'MS-13' çetelerinden 17 kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

ABD Dışişleri Bakan Rubio, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaparak, BD Başkanı Donald Trump'ın 'Tren de Aragua' ve 'MS-13'ü yabancı terör örgütü ilan ettiğini hatırlatarak, “Bu suçlular artık toplumlarımızı ve vatandaşlarımızı terörize edemeyecek” dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Terörle Mücadele ABD
Gazze'de Can Kaybı 50 bin 357'ye Ulaştı Gazze'de Can Kaybı 50 bin 357'ye Ulaştı
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 2 Bin 56'ya Çıktı Myanmar'daki Can Kayıplarında Büyük Artış
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti