Merkez Bankası Açıkladı! Nisan Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Oldu?

Merkez Bankası'nın nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi verilerine göre; piyasada beklenti 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektörde de 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7 seviyesine çıktı. Hanehalkı için ise aynı kalarak yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Açıkladı! Nisan Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni açıkladı. Buna göre, piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi 1,0 puan artış kaydederek yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için de 0,6 puan artıp yüzde 41,7 seviyesine çıkarken, hanehalkı için ise değişiklik göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde kaydedildi.

MERKEZ'DEN AÇIKLAMA

Merkez Bankası'ndan verilere ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edilmiştir.

Merkez Bankası Açıkladı! Nisan Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Oldu? - Resim : 1

2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşmiştir."

Mahfi Eğilmez Açıkladı: Faizler Meğer Bu Yüzden YüksekMahfi Eğilmez Açıkladı: Faizler Meğer Bu Yüzden YüksekEkonomi
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ABD'de Dikkat Çeken 'Enflasyon' Sunumu: 'Düşüş Sürüyor Ancak Riskler Canlı'Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ABD'de Dikkat Çeken 'Enflasyon' Sunumu: 'Düşüş Sürüyor Ancak Riskler Canlı'Ekonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Merkez Bankası Piyasa Enflasyon
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
DEVA’dan Çukurova’da Yaşanan Soğan Krizine Tepki, ‘Büyük Bir Oyun Var’ DEVA’dan Çukurova’da Yaşanan Soğan Krizine Tepki, ‘Büyük Bir Oyun Var’
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Akaryakıtta Son Durum: Benzin, Motorin ve LPG Ne Kadar? Benzin, Motorin ve LPG Ne Kadar?
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu
Çay Bu Şekilde Demlenince Resmen Zehir Etkisi Yapıyormuş! İşte Çay Demlemenin Altın Kuralı Çay Bu Şekilde Demlenince Ne Mide Ne Boğaz Bırakıyormuş! İşte Çay Demlemenin Altın Kuralı Buymuş