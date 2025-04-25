Merkez Bankası Açıkladı! Nisan Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni açıkladı. Buna göre, piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi 1,0 puan artış kaydederek yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için de 0,6 puan artıp yüzde 41,7 seviyesine çıkarken, hanehalkı için ise değişiklik göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde kaydedildi.

MERKEZ'DEN AÇIKLAMA

Merkez Bankası'ndan verilere ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edilmiştir.

2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşmiştir."

Kaynak: ANKA