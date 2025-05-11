Rus Gence Kucak Açan Gülsüm Anne’nin 'Umut’ Dolu Hikayesi Film Oluyor! 15 Ülkede İzleyiciyle Buluşacak

Hastanede tesadüfen karşılaştığı kimliği bilinmeyen felçli bir Rus gencine tam 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın sevgi dolu hikayesini konu alan “Bi Umut” filmi, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşacak. Antalya'da çekimleri devam eden film, Rumble Medya, NBU Gold A.Ş. ve Dijital Sanatlar ortaklığında sinemaya aktarılıyor.

FİLMİN KADROSUNDA GÜÇLÜ İSİMLER VAR

Filmin yönetmenliğini Gökhan Arı üstlenirken, senaryo Mert Dikmen ve Mustafa Uslu tarafından kaleme alındı. Oyuncu kadrosunda Hülya Duyar, Celal Öztürk, Leon Kemstach, Hayat Van Eck, Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Füsun Kostak, Gürberk Polat, Bora Kırkım, Bahtiyar Engin ve Necmi Yapıcı gibi birçok tanınmış isim yer alıyor.

Filmle ilgili olarak, Gülsüm Kabadayı, oğulları ve yapım ekibinin katılımıyla şehirde bir basın toplantısı düzenlendi. Yapımcı Mustafa Uslu, toplantıda yaptığı konuşmada, iyiliğin ve insanlığın gücünü gösteren bir eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Bi Umut"un sadece bir film değil, gerçek bir hikayenin birebir olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu film tam da dünyanın ihtiyaç duyduğu şu günlerde, dünyaya örnek olacak bir insanlık hikayesi. Bu hikayeyi aslında Gülsüm anne ve Korkuteli'de yatmakta olan oğlu Umut yazdı. Bize düşen de bu hikayeyi en güzel, en dokunaklı şekilde gelecek nesillere aktarmak" ifadelerini kullandı.

Yapımın yalnızca sinema için kurgulandığını ifade eden Uslu, ilk üç yıl boyunca hiçbir dijital platformda veya televizyon kanalında yayınlanmayacağını açıkladı. Filmin aynı anda Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde gösterime gireceğini söyledi.

'OSCAR'A GİTMESİ GEREK'

Filmde Rusya’da da sahneler çekileceğini belirten Uslu, bu güçlü hikayeyi Oscar’a taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Uslu, "Bu o kadar güçlü bir hikaye ki bunu Oscar'a hazırlamazsak hikayeye ihanet etmiş oluruz. Dünyaya örnek olması için" dedi.

Ayrıca Kremlin Sarayı’nda Vladimir Putin himayesinde bir gala düzenlemeyi istediklerini aktaran Uslu, Belarus, Pekin, Hollanda, Berlin ve Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de gala yapmayı planladıklarını belirtti. Uslu, filmin sömestr tatiline yetişmesi için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

'İNSANLIĞI, SEVGİYİ, MERHAMETİ GÖSTERECEK'

Hayatının beyaz perdeye aktarılmasından büyük mutluluk duyduğunu aktaran Gülsüm Kabadayı, "Umut vefat ettikten sonra dünyaya umut olacak. Benim oğlum insanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, vicdanı gösterecek. Sevgi güvercinleri uçacak dünyada, barış olacak. Gerçekten buna inanıyorum" şeklinde konuştu. Kabadayı ayrıca, filmde Umut’u canlandıran Leon’un oğluna çok benzediğini ifade etti.

Anneler Günü dolayısıyla duygularını dile getiren Kabadayı, "m Umutum burada tekrar doğdu. Oğullarımı canlandıran oyuncularla 7 evladım oldu. Bugün benim en güzel Anneler Günüm" diye konuştu.

DUYGUYU DOĞRU YANSITMAK EN BÜYÜK AMAÇ

Yapımcılar Ufuk Balkis ve Talha Orhan, bu etkileyici yaşam öyküsünü en doğal haliyle sinemaya aktarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yönetmen Gökhan Arı ise oyuncular arasında gerçek bir aile sıcaklığı oluşturmak için sık sık bir araya geldiklerini ve amaçlarının hikayenin duygusunu en doğru şekilde yansıtmak olduğunu belirtti.

OYUNCULARDAN HİKAYEYE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Filmde Gülsüm Kabadayı’yı canlandıran Hülya Duyar, bu rolün kendisi için oldukça heyecan verici olduğunu söylerken, Zafer karakterini oynayan Fikret Kuşkan, bu projenin yalnızca bir film değil, aynı zamanda insanlığa da umut olabileceğini ifade etti.

Uzun bir aranın ardından “Fatma” karakteriyle kamera karşısına geçen Arzum Onan, hikayenin kalplerde yankı bulmasını dilediğini söylerken, Umut karakterine hayat veren Leon Kemstach ise rolüne duygularını katarak yaklaştığını ifade etti.

Yüsra Geyik ve Necmi Yapıcı da projede yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Kaynak: AA