İki Sokak İki Dehşet! Biri Kafasında Şişe Kırdı, Diğeri Üstüne Çıkıp Tokatladı

İstanbul Kağıthane’de Telsizler Mahallesi’nde dün saat 18.00 sıralarında korkutan bir olay yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen 2 kişinin sokak ortasındaki kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAFASINDA ŞİŞE KIRDI

Yumruklaşarak kavga eden 2 kişiden biri diğerinin başında şişe kırdı. Vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga sonunda iki kişinin de birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ÜSTÜNE ÇIKTI, SAÇINI ÇEKTİ

Bir diğer kavganın adresi de Beyoğlu oldu. 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde iki kişi sokak ortasında kavga etmeye başladı.

Tartışmanın ilerlemesi sonrasında yere düşen iki kişiden biri, üzerine çıktığı kişinin saçlarını çekti. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.