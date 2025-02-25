Dünya Devi Opus'un CEO’su Geilen'den Önemli Mesajlar: Projeleri Tek Tek Anlattı

Türkiye’de araç muayene hizmetlerini 20 yıl boyunca yürütecek yeni işletmeler için yapılan ihalelerde sonuçlar belli oldu. 1. ve 2. bölgeye yönelik düzenlenen ihalelerde en yüksek teklifi veren grup MOİ OGG ((Opus, Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., Itversia Gestion S.L. ve VTV Norte SA) oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 1. ve 2. Bölge ihalesinde, MOİ OGG en yüksek bedeli sundu. Grup, toplamda 1 milyar 720 milyon dolarlık teklifiyle ihaleyi almaya hak kazandı.

OPUS CEO'SU GEİLEN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MOİ Ortak Girişim Grubu'nun önemli bileşenlerinden biri olan Opus Group'un CEO'su Lothar Geilen, tv100’de sürece dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de olmaktan mutlu olduklarını belirten Geilen,“OPUS büyük bir şirket. Dört kıtada aktif bir şirketiz. ABD’de lideriz. Güney Amerika’da, Avrupa’da ve Avustralya’da operasyonlarımız var. Aynı zamanda bir teknoloji odaklı bir şirketiz. Bu yeni teknolojileri de Türkiye’ye getirmek istiyoruz bu 20 yıllık sürecimizde."

HEDEF SÜREYİ 15 DAKİKA ALTINA İNDİRMEK

Müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini belirten Geilen, araç muayene süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek istediklerini söyledi. Bekleme sürelerini azaltmak istediklerini ifade eden Geilen, “Teftişteki performansı hızlı hale getirmek istiyoruz. İnsanlar daha az beklesin istiyoruz. Mesela bir örnek, Rezervasyon sistemi. Böyle bir sistem uygulayacağız. İnsanlar muayene zamanını istedikleri gibi seçecekler. Kısa bir bekleme süresi garanti edilecek istasyona geldikleri zaman. Hedefimiz 15 dakikanın altında bir bekleme süresi” ifadelerini kullandı.

İSTASYON SAYISI ARTACAK

Devletin koyduğu ihale gerekliliklerini karşıladıklarını aktaran Lothar Geilen, istasyon sayısını artıracaklarını iki bölgede 250'den fazla muayene istasyonu açacaklarını vurguladı. Muayene ücretlerinin devlet tarafından belirlendiğini ve nispeten sabit kalacağını belirten Geilen, enflasyon oranına bağlı olarak zaman içinde fiyat güncellemelerinin yapılacağını dile getirdi.

EN MODERN SİSTEMLERDEN OLACAK

Yeni bulutta işleyen bir sistem kullanacaklarına dikkat çeken Geilen, verilerin toplanarak analiz edileceğini belirtti. Böylelikle sahtekarlık veya potansiyel problemlerin önüne geçileceğine vurgu yapan Geilen, Türkiye'de uygulanacak bu programın dünyanın en modern programlarından biri olacağı ifade etti.

Türk piyasasını sevdiklerini söyleyen Geilen, “Filoda da yıllık artış yüzde 4 civarında. Çok büyük ve anlamlı bir büyüme oranı. Amerika’da, Batı Avrupa’da gördüğümüzden çok daha fazla büyüme. Bu da tabi ki bu piyasayı bizim için cazip hale getiriyor. 20 milyon kadar muayene, sanırsam 28 milyon ama biz 20 milyon muayene bekliyoruz yılda, en başta. Bu rakamın büyümesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TV100