İçişleri Bakanı Yerlikaya Duyurdu! 47 İlde Eş Zamanlı 'FETÖ' Operasyonu: 208 Şüpheliye Kelepçe

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli 47 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 208 şüpheli yakalandı.

Operasyon, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman gibi bölge illerindeki güncel örgüt yapılanmasını deşifre etmeyi başardı. Ayrıca, FETÖ’nün eleman temin yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürülen örgüt üyeleri de yakalandı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Operasyon kapsamında, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı toplantılar organize ettiği, örgüt üyelerince kurulan şirketler aracılığıyla FETÖ’yü ve üyelerini finanse ettiği belirlendi. Operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

'MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. FETÖ’nün eleman temin yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı” dedi.

Yerlikaya, Gaziantep Valisi’ni, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Vergi Denetim Müfettişleri’ni, MASAK çalışanlarını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Operasyon, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik Türkiye’nin kararlı mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi