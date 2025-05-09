Gaziantep Merkezli FETÖ Operasyonu: 47 İlde 225 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından, örgüte eleman ve finans sağlayan, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 225 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında, örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’daki güncel yapısı deşifre edildi. Ayrıca, örgütün üniversite öğrencilerine para yardımı yaptığı belirlendi.

BALKAN ÜLKELERİNDE TOPLANTILAR VE KRİPTO İLETİŞİM

Operasyonda, FETÖ’nün eleman temin yöntemleri de ortaya çıkarıldı. Örgütün daha önce ev ve yurtlarda düzenlediği toplantıları, artık yurt dışında sürdürdüğü tespit edildi. Örgüt yöneticilerinin, kazandıkları öğrencileri gezi bahanesiyle genellikle Balkan ülkelerine götürerek burada toplantılar yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı toplantılar düzenlediği, ayrıca örgüt üyelerince kurulan paravan şirketler aracılığıyla FETÖ’yü ve üyelerini finanse ettiği belirlendi.

ESKİ HOLDİNG YÖNETİCİSİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi’ne sevk edildi. Aralarında, FETÖ’nün “para kasası” olduğu iddia edilen ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi T.N.’nin de bulunduğu şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Operasyon, örgütün finansal ağlarına ve güncel yapılanmasına ağır bir darbe vurdu.

Kaynak: İHA