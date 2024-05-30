Bolu'da sandıktan çıktı: Tam 90 yıllık!
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sandıktan çıkan 90 yıllık iğne oyası gelin tacı, yenilenerek satışa çıktı. Onarılan gelin tacına 30 bin TL değer biçildi.
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Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Hacımusalar köyünde açılan takı tasarım ve iğne oyası kursu sona erdi.
Kursiyer kadınların el emeği ürünlerini sergilediği programda 90 yıllık iğne oyası gelin tacı damga vurdu.
30 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKTI
Sandıktan çıkan ve kursta kadınların restore ettiği 90 yıllık iğne oyası gelin tacı, 30 bin TL'den satışa sunuldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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