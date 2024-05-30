Bolu'da sandıktan çıktı: Tam 90 yıllık!

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Hacımusalar köyünde açılan takı tasarım ve iğne oyası kursu sona erdi.

Kursiyer kadınların el emeği ürünlerini sergilediği programda 90 yıllık iğne oyası gelin tacı damga vurdu.

30 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKTI

Sandıktan çıkan ve kursta kadınların restore ettiği 90 yıllık iğne oyası gelin tacı, 30 bin TL'den satışa sunuldu.

Kaynak: Gerçek Gündem