Muş'ta bilinmeyen cisimler gökten yağdı, yetkililere çağrı yapıldı!

Muş, son günlerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimlerin yağmasıyla karşı karşıya kaldı. Bu duruma şahit olan vatandaşlar ise, yetkililerin duruma el atmasını istedi.

Son Güncelleme:
> <

Muş'un Kızılağaç beldesinde etkili olan dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı.

Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.

"BUNUN İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Etkili olan yağışların ardından dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş, "Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. Baktık yabancı bir cisim. Doluya benzer ama yabancı bir cisim. Bunun incelenmesini istiyoruz" dedi.

Muş'ta bilinmeyen cisimler gökten yağdı, yetkililere çağrı yapıldı! - Resim : 1

"ERİMEDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Muş'a plastik dolunun yağdığını söyleyen Abdullah Tekin ise, "Akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Ondan sonra doluya benzer cisimler bulduk. Bu cisimlerin doluya benzediğini, fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Muş
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

TESK başkanı açıkladı; plakalarda yeni resmen dönem başladı: Trafikten men ediliyor, ağır cezalar kesiliyor! Trafikten men ediliyor, ağır cezalar kesiliyor!
BİM şubesinde 'skandal' görüntüler ortaya çıktı, açıklama yapıldı! BİM şubesinde 'skandal' görüntüler ortaya çıktı
Üç fidan, idam edilişlerinin 52. yılında mezarları başında anıldı! Üç fidan, idam edilişlerinin 52. yılında mezarları başında anıldı!
Gaziantep’te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Gaziantep’te katliam gibi kaza!
Sivas'ta filmlere konu olacak hikâye: 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor! 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor!
Bursa, mayıs ayında beyaza büründü! Bursa, mayıs ayında beyaza büründü!
İstanbul'da metro tacizcisinin yeni görüntüleri: Çocukları istismara maruz bıraktı, suç kaydı ortaya çıktı! Çocukları istismara maruz bıraktı, suç kaydı ortaya çıktı!
Borcunu ödeyemediği için çiftçinin suyunu kestiler: "Köylüyüm, benim hiçbir şeyim yok" Borcunu ödeyemediği için çiftçinin suyunu kestiler: "Köylüyüm, benim hiçbir şeyim yok"
Uyuşturucu satıcısı, polisi görünce 5’inci kattan atladı! Uyuşturucu satıcısı, polisi görünce 5’inci kattan atladı!
Doğal gaz hattı patladı, ekipler alarma geçti! Doğal gaz hattı patladı, ekipler alarma geçti!
Yerli otomobil Togg şehit ailelerine hizmet vermeye başladı Togg şehit ailelerine hizmet vermeye başladı
Emniyet düğmeye bastı, yasa dışı bahise aracılık edenlere operasyon yapıldı: Tam 450 milyon TL para transferi! Yasa dışı bahise aracılık edenlere operasyon yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi ve kök aylık açıklaması: Tarih verdi! Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi ve kök aylık açıklaması
Kayalıklar arasında yetişen çiçek açtı: Ömrü sadece 20 gün... Kayalıklar arasında yetişen çiçek açtı: Ömrü sadece 20 gün...
Cengiz Holding, tarım arazisine göz dikti: Hedefleri yine yıkım! Cengiz Holding, tarım arazisine göz dikti!