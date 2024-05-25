Muş'ta bilinmeyen cisimler gökten yağdı, yetkililere çağrı yapıldı!

Muş'un Kızılağaç beldesinde etkili olan dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı.

Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.

"BUNUN İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Etkili olan yağışların ardından dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş, "Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. Baktık yabancı bir cisim. Doluya benzer ama yabancı bir cisim. Bunun incelenmesini istiyoruz" dedi.

"ERİMEDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Muş'a plastik dolunun yağdığını söyleyen Abdullah Tekin ise, "Akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Ondan sonra doluya benzer cisimler bulduk. Bu cisimlerin doluya benzediğini, fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem