Kocaeli'de bir ilkokulda öğretmene saldırdılar, soruşturma başlatıldı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda öğretmene saldırmaya çalışan bir veli ile yanındaki iki kişi gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda, bir veli yanındaki iki kişiyle birlikte geldiği okulda bir öğretmene sinkaflı ifadeler kullanarak saldırmaya çalıştı.

Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle uzaklaştırılan saldırganlar, gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN DARBEDİLDİĞİ İDDİASI

Velinin, çocuğunun arkadaşları tarafından darbedildiği gerekçesiyle okula gelerek öğretmene tepki gösterdiği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kocaeli Darıca
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