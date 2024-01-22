İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.

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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ELMALI BARAJI'NDA

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajı'ndaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

- Büyükçekmece: 53.74,
- Sazlıdere: 43.59,
- Istarancalar: 67.6,
- Kazandere: 55.53,
- Pabuçdere: 30.05,
- Ömerli: 81.77,
- Darlık: 78.37,
- Elmalı: 90.38,
- Terkos: 51.55,
- Alibey: 71.64.

Kaynak: Gerçek Gündem

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