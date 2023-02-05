İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya üzerinden İstanbul’a giriş yapan kar yağışı, Anadolu yakasında yüksek kesimlerde başladı.

Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

Öğle saatlerinde Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar beyaza büründü.

Yürüyüş yapan Bekir Özen, “Haftalık yürüyüşümüzü yapıyoruz burada. Kar olunca canımız daha fazla yürümek istiyor. Yürüyünce ısınıyoruz zaten” dedi. Yürüyüş yapan Kerem Ün ise, “Daha fazla kar olur diye bekliyorduk. Tahminlere göre akşam kar yağışı başlayacak. Önümüzdeki hafta 70-80 cm kar beklentisi olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.