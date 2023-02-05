Literatüre giren genç anne hayatını kaybetti; geriye fotoğrafları kaldı

Gebze ilçesinde pandemide ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınan ve bu konuda dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:

Kocaeli'de korona virüs hastasıyken ECMO cihazına bağlanıp sezaryenle doğum yapan ilk vaka olarak literatüre giren 29 yaşındaki Nida Pelit, ameliyatta geçirdiği iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Genç anneden geriye, ailesiyle en mutlu anlarında çekildiği fotoğraflar kaldı.

Gebze ilçesinde pandemide ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınan ve bu konuda dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit (29), girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu.

Pelit, 2021 yılı Ekim ayında Mihra bebeği kucağına almış, 2022 Mart ayında ise taburcu olmuştu. Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatı sırasında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu.

Pelit’in cenazesi dün, Gebze Yeşiltepe Camii’nde kılınan namazın ardından Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç annenin ailesi, evlerinin önünde Gebze Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Dünyada bir ilk olarak literatüre giren anneden geriye ise en mutlu anlarında ailesiyle çekildiği fotoğraflar kaldı.

 
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

7 kişilik aile kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı: Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 7 kişilik aile kurtarıldı
Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı
Bakan Koca paylaştı: Görüntüler İstanbul'dan! Bakan Koca paylaştı: Görüntüler İstanbul'dan!
Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı
İzmir açıklarında aynı anda 8 hortum belirdi! İzmir açıklarında aynı anda 8 hortum belirdi!
Arkadaşlarının cezaevinden çıkmasını kutlamak için mahalleyi savaş alanına çevirdiler Arkadaşlarının cezaevinden çıkmasını kutlamak için mahalleyi savaş alanına çevirdiler
THY uçağında yolcular arasında kavga! THY uçağında yolcular arasında kavga!
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Atatürk'ün bindiği otomobili ahşaptan yaptı Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Atatürk'ün bindiği otomobili ahşaptan yaptı
Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı
Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti! Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti!
Flütü klarnete çeviren Emirhan, yeteneğiyle dikkatleri topladı Flütü klarnete çeviren Emirhan, yeteneğiyle dikkatleri topladı
Yüksekova kar altında: Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu Yüksekova kar altında: Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu
ÇOK OKUNANLAR
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti Kalede deprem: AKP ve MHP, 24 puan kaybetti
Kitabında anlattıkları olay yaratmıştı: Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı
EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar