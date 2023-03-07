İstanbul’da kadına şiddete, esnaftan müdahale!

Önceki hafta Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz’da iddiaya göre ATM önünde işlemini yapan bir kadın ardından yoluna devam etmek istedi.

O esnada arkasında bekleyen bir şahıs, kadına küfür etti. Bunu duyan kadın adama yaklaşarak yüzüne tokat attı. Buna öfkelenen şahıs kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bunu gören esnaf Enes Çavuş hızla işyerinden çıkarak şahsı ensesinden tutup etkisiz hale getirdi. Kadını kurtaran genç, sonradan gelen arkadaşlarıyla birlikte şahsı uzaklaştırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden uzaklaşan kadın ve şahsın birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"GEREKENİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Olayla ilgili konuşan esnaf Enes Çavuş, “Ben dükkanın içindeydim. İçeriye bağırış sesleri geldi. Çocuk kadına bayağı bir bağırıyordu. Sonra tam kapının girişine geldiğimde çocuğun kadına doğru hamle yaptığını gördüm. Bayağı bir bağırdı ve onu herkesin içinde iterek onu rencide etti. Ben de kadının hak etmediğini düşünüyorum. Kadına bayağı bir müdahale de bulundu. Müdahale etmeseydik kadına da bir zarar verebilirdi. Kadın şikayetçi olmadı, bize teşekkür etti ve olay yerinden ayrıldı. Yaşadıklarından etkilendiğini düşünüyorum. Biz kadına şiddete karşıyız, böyle şeylere izin vermeyiz. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Kaynak: İHA