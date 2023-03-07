Havalimanı çalışanı simit fiyatına isyan etti

İstanbul Havalimanı'nda çalışan personel, fiyatlara isyan etti. Personel, çektiği videoda, "Personel indirimiyle bu simidi 97,5 TL'ye aldım." ifadelerini kullandı.

Havalimanlarında fahiş fiyata satılan yiyecek ve içecekler, vatandaşların tepki gösterdiği konulardan biri. Yiyecekler, su gibi temel içecekler dahi euro bazlı fiyatlandırmaya göre bile pahalı kalıyor.

Sadece Türk değil, yabancı müşterilerin de rahatsızlığını dile getirdiği fiyatlara bu defa tepki havalimanı çalışanından geldi. İstanbul Havalimanı'nda video çeken bir havalimanı çalışanı, personel indirimine rağmen sucuklu simidin tam 97,5 TL olduğunu söyledi, isyan etti.

Benzer Videolar

'Mal canın yongası' diyerek enkaz altındaki milyonluk ürünlerini arıyorlar 'Mal canın yongası' diyerek enkaz altındaki milyonluk ürünlerini arıyorlar
Yüksekova semalarında mercek bulutu Yüksekova semalarında mercek bulutu
Şanlıurfa'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı Şanlıurfa'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
İstanbullular Kırklareli’ne göç etmeye başladı İstanbullular Kırklareli’ne göç etmeye başladı
Atık kağıtlar kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor Atık kağıtlar kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor
Bir garip hırsızlık: Ayakkabılarını bıraktı yerine terlik çaldı Bir garip hırsızlık: Ayakkabılarını bıraktı yerine terlik çaldı
Tunceli’de 3 bin rakımdan görüntüler Tunceli’de 3 bin rakımdan görüntüler
Hırsızlar bu kez evi çaldı Hırsızlar bu kez evi çaldı
İstanbul’da kadına şiddete, esnaftan müdahale! Kadına şiddete, esnaftan müdahale!
Depremin vurduğu İskenderun'da deniz taştı Depremin vurduğu İskenderun'da deniz taştı
Hatay'da fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı! Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı!
Deprem, Malatya’da dağları yerinden oynattı! Deprem, Malatya’da dağları yerinden oynattı!
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteler, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını nasıl gördü? Gazeteler, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını nasıl gördü?
Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi
İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat! İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat!
Ebru Gündeş'e Reza Zarrab ambargosu: Artık o şarkıları okuyamayacak! Ebru Gündeş'e Reza Zarrab ambargosu: Artık o şarkıları okuyamayacak!
Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar! Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar!