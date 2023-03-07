Havalimanı çalışanı simit fiyatına isyan etti

Havalimanlarında fahiş fiyata satılan yiyecek ve içecekler, vatandaşların tepki gösterdiği konulardan biri. Yiyecekler, su gibi temel içecekler dahi euro bazlı fiyatlandırmaya göre bile pahalı kalıyor.

Sadece Türk değil, yabancı müşterilerin de rahatsızlığını dile getirdiği fiyatlara bu defa tepki havalimanı çalışanından geldi. İstanbul Havalimanı'nda video çeken bir havalimanı çalışanı, personel indirimine rağmen sucuklu simidin tam 97,5 TL olduğunu söyledi, isyan etti.