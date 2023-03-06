'Mal canın yongası' diyerek enkaz altındaki milyonluk ürünlerini arıyorlar

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde, bir baba ve 2 çocuğu, iş makinesinin çalışma yaptığı enkaz arasından ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Hatay’ın Antakya ilçesinde büyük bir yıkıma neden oldu. Asi Nehri kenarındaki tüm binalar yerle bir oldu. İlçenin en işlek caddelerinden Kanatlı’da çocuklarıyla güvenlik sistemleri üzerine iş yeri bulunan 56 yaşındaki Yusuf Atlı’nın dükkanı da enkaz yığınına dönüştü.

Dükkanına kısa süre önce 1 milyonun üzerinde teknolojik ürün alan Atlı’nın, tüm birikimi ve sermayesi enkaz altında kaldı. İş yerinden hiçbir ürününü kurtaramayan Atlı, iş makinelerinin bölgede çalışma yapması üzerine dükkanının başına geldi. İş makinesinin çalışma yaptığını gören Atlı ile çocukları ürünlerini bulmak için enkaz arasına girdi. 4 katlı yıkılmak üzere olan bina ve iş makinesinin arasındaki enkaz arasında Atlı ve çocukları değerli evrak, dijital materyal ve hard disklerini aradı. İş makinesinin kaldırdığı hafriyat arasında bulunan malzemeler çuvallara dolduruldu. Tehlikeye aldırış etmeyen Atlı ve çocukları enkaz tamamen kaldırılana kadar ürünleri kurtarmak için çaba sarf etti.

"MAL CANIN YONGASI"

Çocuklarına yardım eden Yusuf Atlı, depremden dolayı birçok yakınını kaybettiğini, ekmek teknelerinin de yıkılması nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Bilgisayar ve güvenlik sistemleri üzerine olan dükkanlarının enkaz altında kaldığını anlatan Atlı, “Depremden birkaç gün önce yeni ürünler getirmiştik. Hepsi gitti. Ürünlerin fiyatı 1 milyonun üzerindeydi. Enkazın arasından bir şeyler bulmaya çalışıyoruz ama toparlayamıyoruz. Ufak tefek şeyler çıkıyor ama eziliyor hepsi. Evraklarımızı ve değerli hard disklerimizi bulsak bize yeterlidir. Tehlikeli de olsa arıyoruz, çünkü mal canın yongası” dedi.

 

Kaynak: İHA

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