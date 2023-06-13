İntihara kalkıştı, vatandaş döverek aşağıya indirdi!

İstanbul Küçükçekmece’de, madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş çatıya çıkıp, atlamaya çalışan adamı döverek aşağıya indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, 4 katlı binanın çatısına çıkarak atlamaya çalıştı.

Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı kurdu.

YUMRUKLAYARAK DARBETTİ

Ekipler, inmesi için şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak bir türlü inmedi. Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darbetti. Vatandaş kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın atlamaya çalıştığı anlar ile polisin ikna çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamerada vatandaşın şahsı darbettiği anlar görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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