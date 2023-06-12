İETT otobüsünü kaçırıp tur attı: Aracın terk edildiği anlar güvenlik kamerasında

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kişi, duraktaki park halinde bulunan İETT otobüsünü kaçırarak tur attı.

Şüphelinin otobüsü kaçırdığı ve tur attıktan sonra Bağcılar'a park ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler'de 8 Haziran Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför durakta sıra beklerken, bir kişi park halindeki İETT otobüsüne binerek kaçırdı. Bir süre dolaşan şüpheli, ardından İETT otobüsünü Bağcılar'a terk etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmada şüphelinin otobüsü kaçırdığı ve dolaştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerden otobüsü takip eden ekipler, bir süre sonra otobüsü Bağcılar'da terk edilmiş olarak buldu. Kimliği tespit edilen şüpheli Mustafa K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. Şüphelinin 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.