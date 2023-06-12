Türkiye'de Afro-Türk olmak: Zehra Özdemir hakkında gerçeği öğrenen şaşırıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Afro-Türk Zehra Özdemir’i her gören Afrikalı zannediyor. Doğma büyüme İzmitli olan Zehra, hayatı boyunca aynı durumu yaşadığını belirtti. Cadde ve sokaklarda yürürken siyahi olduğu için insanların ilgisini çeken Zehra’yla iletişim kurmak isteyen insanlar İngilizce konuşarak yaklaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar, Zehra’nın Türk olduğunu ve çok iyi Türkçe konuşabildiğini görünce ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazı vatandaşlar ikna olmayarak kimlik bile soruyor. Zehra Özdemir, hikayesini ve başından geçenleri İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

"NEFES ALDIĞIM HER SÜRE HAYAT HİKAYEMİ ANLATMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Hayatının kendisini tanıtmakla geçtiğini söyleyen Zehra Özdemir, “Hayatım boyunca ilk başta kendimi tanıtmak zorunda kalıyorum. Yolda yürürken telefonla konuşuyorum, durdurup ‘Abla sen nerelisin?’ diyorlar. Otobüse biniyorum, şoföre bir şey sorduğumda şoför bana ilk önce nereli olduğumu soruyor. Nefes aldığım her süre hayat hikayemi anlatmak zorunda kalacağım. Çünkü ben İzmitliyim dediğim zaman insanlar inanmıyor. Kimliğimi soranlar bile oluyor. Değişik bir hikayem var” diye konuştu.

"DOĞDUĞUMDAN BERİ O KADAR ÇOK BEYAZLARLA İÇ İÇEYİM Kİ AYNAYA BAKTIĞIMDA SİYAHİ OLDUĞUMU FARK EDİYORUM"

Zehra Özdemir, yolda insanların bakışlarından rahatsızlık duyup duymadığının sorulması üzerine, “Ben çok fazla pozitif bir insanım. Benim karşılaştığım tepkilerle ağabeyim veya ablam karşılaşsa daha sert tepkiler alabilirler. Fakat ben alıştığım için sorun yaşamıyorum. Ben de yolda siyahi gördüğüm zaman şaşırıyorum. Sonra arkadaşlarım, ‘Sen de öylesin, neyine şaşırıyorsun?’ diyorlar. Doğduğumdan beri o kadar çok beyazlarla iç içeyim ki aynaya baktığımda siyahi olduğumu fark ediyorum” dedi.

"TÜRKLERDEN ÇOK YANAMCI İNSANLAR ŞAŞIRIYOR"

Türkiye’ye gelen turistlerden kendisini yabancı zannettiği için ona bir şeyler sorduğunu ve onların da çok fazla şaşırdıklarını belirten Özdemir, “Türklerden çok yabancı insanlar da şaşırıyor. Beni yabancı sanıp yanıma geliyorlar. Adres sormak veya bir şey anlatmak istiyorlar. Bana gelip anlatıyorlar, ben de hiç bozmadan bakıyorum. Dalga geçtiğimi sanıyorlar, hala ısrarla bir şey anlatmaya çalışıyorlar. ‘İngilizce biliyor musun?’, ‘Fransızca biliyor musun?’ diye soruyorlar. Ben de bilmediğimi söylüyorum, ‘Sadece Turkish’ diyorum” ifadelerini kullandı.

İnsanların sosyal medyada kendisine gösterdiği ilginin sebebinin siyahi olup çok akıcı Türkçe konuşabilmesine şaşırdıkları olduğuna değinen Zehra Özdemir, “Aslında asla ve asla içerik üretmiyorum. Sohbet ettiğimiz kısımları alıntılayıp paylaşıyorum. Birden bire gündeme geliyor. Biri mesaj atmış, ‘Paylaştıklarını beğenmiyorum, içeriklerin de hoşuma gitmiyor ama Türkçe konuşman hoşuma gittiği için seni takip ettim’ diyor. Siyahi olup çok akıcı Türkçe konuşan birini ilk kez görüyorlar. Bu dikkat çekiyor. Benim de dikkatimi çekerdi açıkçası. Çünkü çok farklı bir olay” sözlerini kaydetti.

"SARIŞIN, RENKLİ GÖZLÜ KUZENİMLE YÜRÜYORUZ"

Aynı genden olmalarına rağmen bazı kuzenlerinin sarışın olduğunu da söyleyen Özdemir, “Arkadaşlar bakın şunu anlayın; Türk’üm, İzmit’te doğup büyüdüm. Evet, kökenim Afrika ama neresi olduğunu bilmiyoruz. Çünkü mübadele zamanında gelmişiz. ‘Babam Adapazarlı, annem Yunanistanlı’ dediğim zaman, ‘Sen nasıl böyle oldun?’ diyorlar. Genler bu zamana kadar kendini korumuş. Zaten ailenin sonuncusu da benim. Benden sonraki nesilde sarışın kuzenim var. Kızım melez. Sarışın, renkli gözlü kuzenimle beraber yürüyoruz ama ikimiz de kuzen çocuğuyuz mesela. Haydi inandır inandırabilirsen!” dedi.

"İZMİT SİMİDİ VAZGEÇİLMEZİM"

İzmit’in kendine özgü kalıplarının kullanıldığı, vatandaşlar arasında ‘İzmitçe’ denilen cümleleri kullandığında da şaşkınlıkla karşılandığına değinen ve İzmit simidinin vazgeçilmezi olduğunun altını çizen Zehra Özdemir, “Arkadaşlarıma, ‘Ne anlatıyon bolum’ diyorum bazen. Geçen gün bir arkadaşıma, ‘Façan yansın’ dedim. Durup, ‘Nerem yanıyor’ dedi. Biz İzmit’te kıyafetini çok beğendiğimiz birine, ‘Façan yansın bolum’ deriz. İzmitçe’ye o kadar alışmışız ki gün içinde İzmitçe konuştuğumuzda farklı şehirden gelen biri bizi çok anlamıyor. Hatta arkadaşım bana birilerinin kavga ettiğini sandığını söyledi, meğerse birileri İzmitçe konuşuyormuş. Biraz argo gibi oluyor ama biz İzmitliler olarak gayet güzel anlaşıyoruz. Bir İzmitli olarak İzmit simidi vazgeçilmezim. Genelde her zaman çay simit yenir bizde. Bir de İzmit’in pişmaniyesi meşhur ama ben her zaman söylerim, ‘Gerçek İzmitliler, İzmit pişmaniyesi yemez’” şeklinde konuştu.