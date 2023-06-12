'Vergi ödemiyorum' diyen Suriyeli: 'Asgari ücretli ölsün', 'tek eksik şeriat'

İstanbul Şişli'de sokak röportajı yapan Medyali TV, yurttaşlara Türkiye ekonomisini sordu. Aylık gelirinin 25 bin TL olduğunu ve vergi ödemediğini söyleyen Suriyeli, "Asgari ücretli ölsün" dedi ve Türkiye'de tek eksiğin 'şeriat' olduğunu savundu.

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YouTube'da yayın yapan Medyali TV, İstanbul Şişli'de yurttaşlara Türkiye ekonomisini sordu.

Mikrofon uzatılan Suriyeli bir kişi, aylık kazancının 25 bin TL olduğunu ve rahat geçindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Asgari ücretli ölsün bence. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikalarda, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkûm etmişler. Biraz aslında gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var."

"VERGİ ÖDEMİYORUM"

Tekstil ile uğraştığını ve kendi işinin patronu olduğunu ifade eden Suriyeli kişi, 'vergi ödemediğini' de söyledi.

Suriyeli, muhabirin Türk vatandaşlarının vergi ödediğini hatırlatarak, bu durumun 'ayrımcılık' olarak değerlendirmesi üzerine de "O devletle ilgili bir durum, bizle ilgili bir durum yok. Biz mutluyuz yani" dedi.

"TEK EKSİK ŞERİAT"

Son olarak Türkiye'nin bir problemi olmadığını savunan kişi, "Türkiye'deki şu an tek eksik şeriat" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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