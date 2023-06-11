Freni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi

Gaziantep'te freni patlayan moloz yüklü kamyon, otobüs durağına çarptıktan sonra iki elektrik direği ve çok sayıda ağacı yıkarak devrildi. Kamyonun 400 metre sürüklendiği kazada yolun boş olması facianın önüne geçti.

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Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi üzerinde şehir merkezinden Yeşilvadi Parkı istikametine seyir eden M.T. idaresindeki 38 AGA 177 plakalı kamyonun freni patladı. Rampa aşağıya hızlanan kamyon, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. Yeniden yola giren kamyon, bu sefer refüje çıkarak, önüne geleni biçti. İki elektrik direği ve çok sayıda fidan ile ağaca zarar veren kamyon, yaklaşık 400 metre sürüklendi.

Büyük gürültü ile devrilen kamyonun kasasındaki molozlar yola saçılırken, kamyonun dingil ve tekerlekleri, direklerin parçaları da etrafa yayıldı. Dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolun tek şeridi uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan sürücü M.T. ise hastaneye kaldırıldı. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise kazanın gürültüsü ile uyandı. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri, dışarı çıkarak olan biteni anlamaya çalıştı. Patlama korkusu yaşayan vatandaşlar, yaralı sürücünün yardımına koştu.

Hafta içinde hem belediye durağının hem de yolun çok kalabalık olduğunu belirten vatandaşlar, hafta sonu olması nedeniyle kaza anında yolda ve durakta kimsenin bulunmadığını ifade ettiler.

Kaynak: İHA

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