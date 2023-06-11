Düğünde sivrisinek paniği: İlaçlama aracı gelin ve damattan önce kırmızı halıdan geçti

Antalya’nın Serik ilçesinde bir düğünde katılımcılar sivrisineklerden dolayı zor anlar yaşadı. İhbarın ardından düğüne gelen ekipler ilaçlama gerçekleştirdi. İlaçlama aracının gelin ve damattan önce kırmızı halıda düğüne girmesi ise dikkat çekti.

Serik Kadriye Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğün, sivrisineklerin yoğunluğu nedeniyle olumsuz etkilendi. Davetliler, rahatsız edici sivrisinekler yüzünden zor anlar yaşadı. Düğün sahibi, hızlı bir çözüm bulmak için ilaçlama ekibini aradı.

İhbarın ardından düğün alanına gelen Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama ekibi düğün öncesinde hızla harekete geçerek alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Bu sayede, davetliler rahat bir ortamda düğünlerine devam edebildi. İlaçlama aracının kırmızı halıdan düğüne girmesi ise dikkat çekti. Sivrisinek istilasına karşı alınan bu tedbir, düğünün kurtarıcısı oldu ve davetlilerin memnuniyeti sağlandı.