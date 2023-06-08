Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: Çok sayıda yaralı var

Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti. Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı.

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Sırtından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Arızanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

10 bin kapaktan yapıldı: İşte Guinness'e aday elbise 10 bin kapaktan yapıldı: İşte Guinness'e aday elbise
Kan donduran kadın cinayeti: Evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Kan donduran kadın cinayeti: Evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Elazığ’da ağır hasarlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu Elazığ’da ağır hasarlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Bağcılar’da temeli kazılan inşaatta toprak kayması: 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı Bağcılar’da temeli kazılan inşaatta toprak kayması: 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı
Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu
Asker eğlencesinde direğe çıkıp silahla ateş açan maganda yakalandı Asker eğlencesinde direğe çıkıp silahla ateş açan maganda yakalandı
İstanbul'da yasadışı organ ticareti polise takıldı: 7 gözaltı İstanbul'da yasadışı organ ticareti polise takıldı: 7 gözaltı
40 metreyi bulan falezlerde halatla aşağı sarkıp kilolarca çöp topladılar 40 metreyi bulan falezlerde halatla aşağı sarkıp kilolarca çöp topladılar
Başkasının ehliyetiyle trafiğe çıkan taksici, denetime takıldı Başkasının ehliyetiyle trafiğe çıkan taksici, denetime takıldı
Bitlis'te şimşeklerin geceyi gündüze çevirmesi anbean kameralara yansıdı Bitlis'te şimşeklerin geceyi gündüze çevirmesi anbean kameralara yansıdı
İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler kamerada: Son anda kurtarıldı İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler kamerada: Son anda kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih Emekli maaşı zammında son rakam netleşti
Verilerle açıkladı: SGK Başuzmanı en düşük emekli ve memur maaşına ilişkin rakam verdi! SGK Başuzmanı en düşük emekli ve memur maaşına ilişkin rakam verdi!
Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor? Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Onlara karşı koymak mümkün değil: En seksi burçlar açıklandı En seksi burçlar açıklandı