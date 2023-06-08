10 bin kapaktan yapıldı: İşte Guinness'e aday elbise

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı hazırlıkları çerçevesinde tasarımcı Elif Kılıç'ın “Sıfır Atık Kostüm Defilesi”ni Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların beğenisine sundu. Hemşire ve hastane çalışanları, atık ve tıbbi malzemelerden oluşan elbiseleri giyerek mankenlik yaptı. İzleyenlerden tam not alan defile, ayakta alkışlandı.

"10 BİN KAPAKLI ELBİSEYİ 700 SAATTE DİKTİK"

Defilenin ana kostümü olan 10 bin plastik su şişesi kapağından oluşan ‘Kapaklı Kız' elbisesi hakkında bilgi veren tasarımcı Elif Kılıç, “Moda endüstrisi, petrol endüstrisinden sonra dünyayı en çok kirleten 2. endüstri. Maalesef geldiğimiz noktada artan tüketim hızımız nedeniyle doğaya yapmış olduğumuz baskı çok ağır. Bunu ifade etmek istedik. 10 bin kapaktan oluşan bir elbise yaptık. Devamında da türevi olan elbiseler ile defilemizi süsledik. Geri dönüşüme dikkat çekmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir elbise yapmak istedim. 10 bin kapağı 700 saatlik işçilikle elde dikerek elbiseyi ortaya çıkarttık. Karadeniz Bölgesi'nde insanlar artık atmak yerine biriktirmeyi tercih ediyor. Bunun sonunca katma değer elde ediyoruz. Elde ettiğimiz katma değeri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” diye konuştu.

"GİYDİĞİMİZ ELBİSELERİN ANLAMI DA AĞIRLIĞI DA ÇOK AĞIRDI"

Farkındalık oluşturan kıyafetleri sergilemekten memnun olduklarını ifade eden hastane çalışanı Berrin Bulut, “10 bin kapaktan oluşan elbisem anlam olarak da fiziki olarak da çok ağırdı. Taşımak çok zor ama gurur vericiydi. Hastanemiz adına böyle bir aktivitede bulunduğumuz için mutluyuz. Farkındalık oluşturmaya çalıştık. Ben hastanenin otelcilik hizmetleri müdürüyüm. Defiledeki herkes hastanede farklı alanlarda çalışıyor. Umarım vatandaşlar sıfır atık konusunda sesimizi duymuştur” şeklinde konuştu.

Tüm inşaları yeşil çevre için çalışmaya davet eden defilenin mankenlerinden hemşire Cansel Alisinoğlu ise “Ben hastanede hemşire olarak görev yapıyorum. Hastanemiz yeşil hastane yolunda çalışmalar yapıyor. Ben de bu defilede şaman olarak görev aldım. Gururlu ve mutluyum. Herkesi yeşil bir hayat konusunda çalışmaya davet ediyorum. Atıklara dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz defilede emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Defilede ayrıca atık malzemelerden oluşturulan Medusa, Puduhepa, Milenyum, Kızılırmak, Karma, Şaman, Anka Kuşu, Strabon ve Pepuk Kuşu adı verilen atık malzemeler kullanılarak yapılan birçok elbise sergilendi. Öte yandan stant alanında Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından kurulan alanda vatandaşlara ücretsiz olarak sağlık taraması yapıldı.

Defile hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta da, “Yeşil hastane olma yolunda hastanemizde oluşturduğumuz komisyonla beraber çalışmalara başlamıştık. Dönüşebilir enerji, enerjinin iyi kullanımı, dönüşebilir materyallerle beraber her şeyin sağlanabileceği yönünde çalışma yaptık. Stilistimizle birlikte defile hazırladık. Hastane çalışanlarımız manken olarak definede yer aldılar. Elimizden gelen tüm sosyal sorumluluk projesinde yer alıyoruz. Yeşil hastane uygulamalarına hastanemizde de başladık” dedi.

YEŞİL HASTANE

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri İklim Değişikliği ile mücadelede sağlık sektöründe öncü bir rol oynayarak “İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı”nı hazırlamaya başladı. Türkiye'de hastaneler arasında bir ilk olan İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı kaliteli sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda çevre dostu uygulamalarla yeşil hastane olmayı da sağlıyor. Bu kapsamda hastanede atık yönetimi, su yönetimi, enerji verimliliği ve çevreci yönetim politikalarını yeniden gözden geçirip revize edildi. Bugün denizdeki birçok balıkta, hatta anne sütünde dahi bulunan mikroplastiklerin yol açtığı sağlık sorunlarıyla yeşil hastane olarak mücadele etmek için çalışmalar sürdürülüyor. Hastane, İklim Değişikliği Uyum Eylem

Planı sürecinde şu çalışmaları ele aldı:

“Atıkların azaltılması ve geri dönüşüm oranının artırılması, tıbbi atıkların azaltılması. Su tüketiminin azalması ve gri su kullanımı tekniklerinin uygulanması. Enerjimizin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması. Fosil yakıtların kullanımının azaltılıp hibrit veya elektrikli sistemlere geçişin sağlanması. Yönetim politikalarımızın çevreci yaklaşımlarla ‘yeşil yönetim' politikasına dönüşümünün sağlanması ve kalite standartlarımızın çevreci politikalarla entegrasyonunun sağlanması.”