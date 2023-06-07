Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Deprem bölgesinde hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Hasarlı binalar bazen tek bir kepçe darbesiyle yerle bir olabiliyor. O anlardan biri de Elazığ'da görüntülendi.
Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan bir binanın yıkım işlemlerine başlandı.
Ağır hasarlı bina, Bosna Hersek Bulvarı'ndaydı. 6 katlı binada yapılacak yıkım, çevre güvenliği alınmadan başladı. Kısa süre sonra bina darbelere dayanamadı. Aniden bir anda çöktü. Toz ve dumandan göz gözü görmez oldu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
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