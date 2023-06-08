Elazığ’da ağır hasarlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle yerle bir oldu.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Bu çerçevede, merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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