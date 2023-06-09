Bu müzede oyuncaklar geçmişten geleceğe yolculuğa çıkarıyor

Oyuncak Evi; Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açıldı. Geçen Ocak ayında da Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Müzeler statüsüne alınarak Oyuncak Evi, Türkiye'nin 9. Oyuncak Müzesi olarak ilan edilince müze olarak hizmet vermeye devam ediyor. 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan müzede geçmişten günümüze Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Macaristan, Japonya gibi ülkelerden de gönderilen yöresel oyuncaklar müzedeki yerini aldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçileri de ağırlayan müzede, 400'ü aşkın oyuncak yer alıyor.

Oyuncak müzesine bağlı atölyede marangoz ustaları tarafından yapılan ahşap oyuncaklar da müzede ziyaretçilerini karşılıyor. Öte yandan atölyede çocuklar için ayrılan bölümde çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Oyuncak müzesinin koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, geçmiş nesille gelecek nesli müzede buluşturduklarını ücretsiz olarak hizmet veren müzenin 7'den 70'e herkesin ilgisini çektiğini ifade etti.

Yurtdışından toplanan oyuncakların müzede sergilendiğini aktaran Tanrıkulu, şöyle dedi:

"Oyuncak evi olarak yola çıktık 1,5 yıl önce. Bu fikir Ereğli'deki ve bölgedeki oyuncakların bir arada toplandığı hatta yurt dışındaki oyuncakların da bir arada toplanabileceği, çocukların ve gençlerin hayal kurabileceği bir ortamı Kdz. Ereğli halkı ile buluşturmak istedik. İlk önce oyuncak evi olarak yola çıktık. Sonra resmi başvuruyla bakanlığa başvurduk. Yaklaşık 6 ay sonra özel müzeler statüsüne kavuşarak Türkiye'nin 9. Oyuncak Müzesi olduk. Envanterde 438 oyuncak yer alıyor. Yerli oyuncaklardan yabancı oyuncaklara ahşap oyuncaklardan metallere, uzay köşesinden pelüş bebeklere kadar bir çok oyuncağı burada görebilirsiniz. Bu müze çocukların hayal güçlerini bir araya getiriyor. Geçmişten günümüze bağlantı kurmaları için bu müze gerçekten Kdz. Ereğli için kıymetli. Tüm halk buraya yoğun ilgi gösteriyor. Ama tabii ki 0-6 grubu, ilkokul öğrenci grupları yoğun olarak tercih ediyor. Hayal güçlerini harekete geçirebilecek bir yer. Yaş skalamız çok geniş. Çünkü geçmişten günümüze birçok tarihi oyuncağı burada bulabildikleri için de her yaştan insanı buraya çekebiliyoruz."

OYUNCAĞIN ARKEOLOJİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Müzede sergilenen oyuncakların yanı sıra şişman ve zayıf gösteren ayna, sosyal medya köşesi ve etkinliklerin yer aldığı video gösterimi ziyaretçilere sunuluyor. Müzenin en dikkat çeken bölümü ise oyuncak arkeolojisi oldu. Milattan Önce 8 bin 500'lü yıllardan başlayarak günümüze kadar geçen süreçte kullanılan oyuncakların yer aldığı fotoğraflar bu bölümde yer alıyor. Oyuncak arkeolojisinin yer aldığı bölümü anlatan Koordinatör Melih Can Tanrıkulu, "Müzemizin bir de müze atölye kısmı var. Orada da natürel ahşap oyuncak üretimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitmenimizle birlikte. Orada atölyede gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonunda da çocuklar ürünlerini oralardaki vitrinlerde sergileyebiliyorlar. Oyuncağın arkeolojisi köşesi yapmıştık. Milattan Önce 8 bin 500'den başlayarak oyuncağın hikayesini oluşturduk. Pişmiş toprak ev modelinden günümüzün oyuncaklarına kadar geçen süreçte kullanılan oyuncakların arkeolojisi oluşturulan bu bölümde yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

"GEÇNİŞTEN GELECEĞE YOLCULUK YAPMAMIZI SAĞLIYOR"

Müzeyi oğlu ile ziyaret eden Gülşah Bozdemir, çocukluk çağındaki oyuncakları müzede gördüğünde heyecanlandığını ve oğluna anlattığını söyledi. Bozdemir, "Çocuklarımız için çok güzel. Bizler için de çok güzel. Geçmişten geleceğe böyle bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Çocuklarımızı düşündükleri için ayrıca bizlere de çok heyecan katıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel ve çok değerli. Bizim dönemimizle şimdiki oyuncaklar arasında çok büyük farklar var. Toprak oyuncaklar, ahşap oyuncaklar bizde vardı. Teknoloji ile birlikte hepsi ilerledi. Ama onlar bizim için hala çok değerli. Çocuklarımız her ne kadar elektronik eşyalarla ilgilense de eski oyuncaklar da onların ilgisini çok çekiyor. Birçok şeyi görmemişti. Burada bir çok oyuncak ilgisini çekti" diye konuştu.

Annesi Gülşah Bozdemir ile müzeyi gezen 11 yaşındaki Seyit Han Bozdemir ise "Müzeyi çok güzel buldum. Eski oyuncakları gördüm. Bizim oynadıklarımızla çok büyük fark var. Eskiden uzaktan kumandalı arabayı kablolu kullanıyorlarmış. Çok ilgimi çekti" ifadelerine yer verdi.

Müze, atölyenin yanı sıra bahçesiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Haftanın altı günü açık olan olan müze dron ile de havadan görüntülendi.