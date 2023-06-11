Tunceli’de dolu, ekili alanlarda hasara yol açtı

Tunceli’de dün öğleden sonra etkili olan dolu, ekili alanlara hasar verdi.

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Tunceli’de dün öğleden sonra kent genelinde dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle dut bahçelerinin yanı sıra, üzüm bağları, arpa ve buğday tarlaları ile sebze fideleri zarar gördü.

Pertek ilçesinde yaşayan ve dolu nedeniyle ciddi zarar gördüklerini belirten Pertekliler Dernek Başkanı Murat Onay, “Dün öğleden sonra aniden bastıran dolu yaklaşık 15 dakika sürdü. Başta dutlarımız olmak üzere bostanlarımız, üzüm bağları ile ekili alanlar ciddi şekilde etkilendi. İlçe Tarım Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumların alanda tespit yaparak zararlarımızın tazmini noktasında harekete geçmesini bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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