UNICEF'ten Gazze'ye 'acil yakıt' çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, sosyal medya platformu X'teki hesabından videolu bir mesaj paylaşarak, son 2 gündür Gazze'ye hiç yakıt girişi yapılmadığını belirterek, kente acilen yakıt sağlanması çağrısında bulundu.

Russell, paylaştığı videolu mesajda, yakıt eksikliğinin yol açtığı insani krizi vurguladı. Yakıt olmadan su pompalarının çalıştırılamayacağına, hastanelerin işlevlerini yerine getiremeyeceğine ve gıda ile ilaç yardımlarının dağıtımının sekteye uğrayacağına dikkat çekti.

Russell, "Tüm toplum zaten kıtlığın eşiğinde." ifadelerini kullandı.

Yakıt olmadan su olamayacağına, hastanelerin çalışamayacağına ve ilaç ile gıda yardımı dağıtımının yapılamayacağına işaret eden Russell, "Tüm toplum zaten kıtlığın eşiğinde." dedi.

Russell, "Gazze'ye acilen yakıt sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Videoda, Gazze'deki çocukların içme suyunun sağlanması, yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve hastanelerin çalışması için yakıta acil ihtiyaç duyulduğu belirtildi.