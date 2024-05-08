İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Gazze'de on binayı çökertiriz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb, ABD'nin Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararı almasına tepki göstererek, ABD'nin hassas füzeler vermemesi halinde Gazze'yi hassas olmayan füzelerle vuracakları tehdidinde bulundu.

İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Gazze'de on binayı çökertiriz

Likud Milletvekili Tali Gottlieb, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin hassas füzeler vermemekle tehdit etmesine karşılık, Gazze'yi hedef alacaklarını söyledi. Hassas olmayan füzeler kullanarak on binayı yıkabileceklerini açıkladı.

Sevkiyatın durdurulmasına karşılık Gazze'yi hedef alacakları tehdidinde bulunan Gottlieb, şunları söyledi:

"ABD bizi hassas saldırı füzeleri vermemekle tehdit ediyor. Evet, ABD'ye haberlerim var. Bizim de hassas olmayan füzelerimiz ve kendimizi koruma hakkımız var. Bu yüzden belki hassas füzeler kullanarak belirli bir odayı veya binayı yıkmak yerine hassas olmayan füzelerimizi kullanarak (Gazze'de) on binayı çökertirim. On bina. Kullanacağım. Yapacağım şey bu."

ABD SİLAH SEVKİYATININ DURUDURLDUĞUNU DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğruladı. Austin ayrıca, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini ve bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını söyledi.

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi.

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