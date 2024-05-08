Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: 7 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu bölgesinde silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının arkasında 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubunun olduğu tahmin ediliyor.

Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk ve 3 kadın da var. Son aylarda saldırılarını yoğunlaştıran M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirmiş durumda.

Kasım 2021'de yeniden başlayan M23 saldırıları binlerce sivilin yerinden olmasına ve Ruanda ile KDC arasında gerginliğe neden olmuştu. KDC, Ruanda'yı topraklarını sömürmekle ve M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.