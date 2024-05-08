ABD'de Müslüman kadına saldırı: Akademisyen için 'gözaltına alınsın' çağrısı

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Arizona Üniversitesi'nde Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfreden akademisyenin gözaltına alınması çağrısı yaptı.

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ABD'de Müslüman kadına saldırı: Akademisyen için 'gözaltına alınsın' çağrısı

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Arizona Üniversitesinde Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfreden akademisyen için "taciz ve saldırı"dan gözaltına alınması çağrısı yaptı.

CAIR-Arizona Şubesi Başkanı Azza Abuseif, olayı şiddetle kınayarak, akademisyen Jonathan Yudelman'ın İsrail yanlısı bir gösterinin yakınında Amerikalı bir Müslüman kadını taciz ettiği iddiasını şiddetle kınadıklarını belirtti. Ayrıca, bu tür davranışların sadece ayrımcılık yapmakla kalmadığını, aynı zamanda akademik dürüstlük ve çeşitliliğe saygı temel ilkelerini ihlal ettiğine vurgu yaptı.

Olaya gelen tepkiler üzerine Arizona Üniversitesi, Yudelman hakkında soruşturma başlatıldığını ve bitene kadar Yudelman’ın izne ayrıldığını duyurmuştu.

CAIR-Arizona Şubesi Başkanı Azza Abuseif, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"CAIR-Arizona, akademisyen Jonathan Yudelman'ın İsrail yanlısı bir gösterinin yakınında Amerikalı bir Müslüman kadını taciz ettiği iddiasını şiddetle kınıyor. Bu iddiaların doğrulanması halinde Arizona Eyalet Üniversitesini bu kişinin işine son vermeye, kolluk kuvvetlerini de soruşturma ve gerekli cezai suçlamaları uygulamaya çağırıyoruz. Bu, İsrail ve soykırım yanlısı aşırılıkçılar tarafından silah haline getirilen daha geniş bir İslamofobi ve dini hoşgörüsüzlük modelinin bir parçasıdır."

NE OLMUŞTU?

Jonathan Yudelman'ın 5 Mayıs'ta Arizona Üniversitesi önündeki İsrail yanlısı gösteride karşılaştığı başörtülü Müslüman kadına yönelik ifadeleri ve agresif tavırları görüntülenmiş, video sosyal medyada viral olurken büyük tepki toplamıştı.

Videoda, Yudelman'ın agresif tavırla "Tam anlamıyla burnunun dibindeyim." dediği ve kadına çok yaklaşarak üstüne yürüdüğü görülmüştü.

Buna karşılık Müslüman kadın Yudelman'a "Benim dini sınırlarıma saygısızlık ediyorsun." diyerek geri çekilmeye çalışmış, Yudelman da "Sen de benim insanlık duygularıma saygısızlık ediyorsun." ifadesini kullandıktan sonra küfretmişti.

Olaya gelen tepkiler üzerine Arizona Üniversitesi, Yudelman hakkında soruşturma başlatıldığını ve bitene kadar Yudelman’ın izne ayrıldığını duyurmuştu.

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