Kenya'da sellerde hayatını kaybeden 238 kişi için ulusal yas ilan edildi

Kenya'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybeden 238 kişi için ulusal yas ilan edildi. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, basın açıklamasında, sellerde ölenler için ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca, yaşamını yitirenlerin anısına 10 Mayıs Cuma gününün resmi tatil ilan edildiği belirtildi.

Sellerin etkilediği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 235 bin kişi de göç etmek zorunda kaldı. Kenya'nın yanı sıra Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi Doğu Afrika ülkeleri de şiddetli yağışların neden olduğu sellerden olumsuz etkilendi.