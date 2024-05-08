Avrupa Parlamentosu'ndan AB'ye mektup: İsrail'e yaptırım uygulanması için çağrıda bulundu

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 67 milletvekili, Avrupa Birliği'nden (AB), Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail'e yaptırım uygulamasını talep eden bir mektup gönderdi.

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Avrupa Parlamentosu'ndan AB'ye mektup: İsrail'e yaptırım uygulanması için çağrıda bulundu

Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Marina Mesure, aralarında kendisinin de bulunduğu 67 milletvekilinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup gönderdiğini belirtti.

Mesure, X hesabından yaptığı paylaşımda, mektupta, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatması ve sivillere yardım ulaştırılması için hayati önem taşıyan 2 sınır kapısının kapatılması karşısında AB'nin harekete geçmesinin zorunlu olduğu ifade etti.

Milletvekillerinin Refah'taki son gelişmeler ve İsrail'e yaptırım uygulanmasının görüşülmesi amacıyla AB Konseyini acilen toplantıya çağırdığı mektupta, "İsrail'in Refah'taki işgalinin devam etmesi eşi benzeri görülmemiş insani sonuçlar doğuracaktır." uyarısı yapıldı.

Yaklaşık 1,4 milyon insanın bulunduğu Refah'ta güvenli bölge olmadığı belirtilen mektupta, daha önce ilan edilen güvenli bölgelerin ise geçmişte İsrail tarafından hedef alındığı işaret edildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Güçlü bir uluslararası tepkiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var ve AB, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamak için yetkisi dahilindeki tüm tedbirleri almalıdır. İsrail'e yönelik yaptırımlar, Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin geri kalanında yürütülen bu korkunç ve pervasız askeri saldırıya verilecek tek uygun yanıttır ve AB'nin Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan geçici tedbirleri uygulama yükümlülüğüyle de uyumlu olacaktır."

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