Gazze'de can kaybı 34 bin 844'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Açıklanan son rakama göre, toplamda 34 bin 844 kişi hayatını kaybetti

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Gazze'de can kaybı 34 bin 844'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 844'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 215 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 7 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 55 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 200 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 404'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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