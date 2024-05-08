İsrail, Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Savaş uçakları ve topçu ateşiyle düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

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İsrail, Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarına devam ediyor

İsrail'in Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılar sonucunda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Saldırılar sırasında Gazze'nin doğusundaki El-Eybeki Camii çevresinde bir grup Filistinli hedef alındı ve 7 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Ayrıca Nusayrat'ın batısında bulunan Radi ailesine ait ev de hedef alındı ve ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Refah'ın doğusundaki bölgelere yapılan topçu ateşi sonucunda da bir genç hayatını kaybetti.

Saldırılar sırasında Refah kentinin merkezindeki belediye binası da hedef alındı ve Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki alanlar saldırıya uğradı.

25 YARALI

İsrail güçleri, Refah'ın merkezinde çok sayıda binayı topçu ateşiyle vurdu.

Alınan bilgiye göre, saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 25 kişi yaralandı, bazı yaralılar Kuveyt Hastanesine nakledildi.

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