Bulduğunda kaya sandı, ne olduğunu anlayınca hayrete düştü: Tam 12 kilo 320 gram!

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü.

Tekeli Dağı'na doğa yürüyüşüne çıkan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş, kayaya benzettikleri cismin dev bir mantar olduğunu anladı.

TAM 12 KİLO 320 GRAM

Mantarı bulunduğu yerden söken alan iki arkadaş, mantarı tarttıklarında ikinci kez hayrete düştü.

Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem