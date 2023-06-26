Erzurum'da pazarın gözdesi Şahdadaş oldu

Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nda 4 yaşındaki Şahdadaş herkesin ilgi odağı oldu.

Son Güncelleme:

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbanlıklar pazarlar hareketlenmeye başladı. Erzurum'da kurulan pazarda yaklaşık 1 Ton 200 kiloluk “Şahdadaş” isimli tosun alıcısını bekliyor.

Pazara gelen vatandaşların ilgi odağı olan 4 yaşındaki “Şahdadaş”, iri cüssesi ve ağırlığı yanında uysal haliyle dikkat çekiyor. Hayvanın yetiştiricisi ve sahibi Hatem Yıldırım, pazarın ve Erzurum'un en büyük tosununu yetiştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Şahdadaş'tan ayrılmak zor. Şu anda 185 bin lira fiyat koyduk. Elbette ciddi alıcısı çıkarsa pazarlık yaparız. Bakalım kime nasip olacak” dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Sıcak havalar arttı, şehir merkezinde caddede görüntülendi! Sıcak havalar arttı, şehir merkezinde caddede görüntülendi!
Ayı tehdidine Karadeniz usulü çözüm Ayı tehdidine Karadeniz usulü çözüm
Taşlık yerlerde yaşıyor, Tunceli'de görüntülendi! Taşlık yerlerde yaşıyor, kameralara yansıdı!
Dünyanın en zehirli yılanı kış uykusundan uyandı, üreticinin kabusu oldu! Kış uykusundan uyandı, üreticinin kabusu oldu!
Diyarbakır'da yılanların dansı kameralara yansıdı! Yılanların dansı kameralara yansıdı!
Damadı sevdiğine pişman ettiler Damadı sevdiğine pişman ettiler
Güneşin etrafını bir anda sardı, ilgiyle izlendi! Güneşin etrafını bir anda sardı, ilgiyle izlendi!
Tunceli'de 2 buçuk metre uzunluğundaki yılanı gördü, yaşananlar izleyenleri gülümsetti! Yılanı gördü, yaşananlar izleyenleri gülümsetti!
Evin bahçesine girdi, korku dolu anlar yaşattı! Evin bahçesine girdi, korku dolu anlar yaşattı!
Tunceli'de görüntülendi: Türkiye'de yaşayan en büyüklerden! Tunceli'de görüntülendi: Türkiye'de yaşayan en büyüklerden!
Elazığ'da karşılaştı, dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı! Dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı!
Gelin ve damatlar en çok bu oyunları tercih ediyorlar Gelin ve damatlar en çok bu oyunları tercih ediyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? Kulis: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'?
Emekli maaşında hesaplar baştan yapıldı: Masadaki zam oranı ortaya çıktı Emekli maaşında masadaki zam oranı ortaya çıktı
Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda
Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı