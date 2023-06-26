Erzurum'da pazarın gözdesi Şahdadaş oldu

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbanlıklar pazarlar hareketlenmeye başladı. Erzurum'da kurulan pazarda yaklaşık 1 Ton 200 kiloluk “Şahdadaş” isimli tosun alıcısını bekliyor.

Pazara gelen vatandaşların ilgi odağı olan 4 yaşındaki “Şahdadaş”, iri cüssesi ve ağırlığı yanında uysal haliyle dikkat çekiyor. Hayvanın yetiştiricisi ve sahibi Hatem Yıldırım, pazarın ve Erzurum'un en büyük tosununu yetiştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Şahdadaş'tan ayrılmak zor. Şu anda 185 bin lira fiyat koyduk. Elbette ciddi alıcısı çıkarsa pazarlık yaparız. Bakalım kime nasip olacak” dedi.

Kaynak: İHA