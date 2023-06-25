Taşlık yerlerde yaşıyor, Tunceli'de görüntülendi!

Tunceli Pülümür'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, doğa gezisi sırasında bir kayanın altında kocabaş yılanı görüntüledi. Kocabaş yılanının taşlık yerlerde yaşayan yarı-zehirli bir tür olduğu öğrenildi.

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kocabaş yılanı görüntülendi.

Doğa gezisi sırasında bir kayanın altında kocabaş yılanı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, "Pülümür'de uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum yılanlar ekosistem için çok önemli. Siz onlara zarar vermedikçe onlarda zarar vermiyor. Yılanı görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldım" dedi.

KOCABAŞ YILANI

Yaban hayatı için önemli olan kocabaş yılan türünün daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görüldüğü ve yarı zehirli bir tür olduğu da öğrenildi. Kocabaş yılanları yaşam alanları olarak seyrek bitkili taşlık bölgeleri ve daha çok dağlık bölgeleri tercih ediyor.

Taşlık yerlerde yaşıyor, Tunceli'de görüntülendi! - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Tunceli
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