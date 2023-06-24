Dünyanın en zehirli yılanı kış uykusundan uyandı, üreticinin kabusu oldu!

Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan Hopa engereği kış uykusundan uyandı.

Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve 'Kafkas engereği' diye de bilinen Hopa engereği, özellikle çay üreticisinin kabusu oldu.

"ADRENALİN BOŞALMASI YAŞADIM"

Bahçesinde Hopa engereğine rastlayan Adem Durmuş yaptığı açıklamada, "Çay bahçesinde eğrelti temizliği yaparken yılanla göz göze geldim. Çay temizliğinde elle yaptığımız için köklerine yakın başta çay hizasında oluyor. Yılanla göz göze gelince müthiş bir adrenalin boşalması yaşadım, 1 metreden daha kısa bir mesafeydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem