Güneşin etrafını bir anda sardı, ilgiyle izlendi!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde öğle saatlerinde vatandaşların daha önce hiç karşılaşmadığı görüntüler ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkası vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri piknik yaptıkları esnada güneş tutulması şeklindeki gökkuşağını fark ederek öğretmenlerine haber verdiler.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fahrettin Uygun, güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkasını görüntüledi. Gökkuşağı halkası ilçe merkezinde de merakla izlendi.

"DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADILAR"

Vatandaşlar böyle bir görüntüyle daha önce hiç karşılaşmadıklarını belirterek, güneşin etrafındaki halkaları cep telefonlarına kaydetmeye çalıştılar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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