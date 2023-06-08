Tunceli'de görüntülendi: Türkiye'de yaşayan en büyüklerden!

Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan biri olan sarı yılan Tunceli'de görüntülendi.

Son Güncelleme:
><

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor.

Bu çerçevede Türkiye’de yaşayan en büyük yılanlardan biri olan sarı yılan, Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi. Zehirsiz olan ve boyu 2 buçuk metreyi bulan yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

"SIK SIK FARKLI TÜRDEN YILANLARA DENK GELİYORUZ"

Kentte yaptıkları gezilerde çok sayıda yılana denk geldiklerini dile getiren Akyüz, "Bu sene yılan popülasyonu oldukça yüksek. Bizler de gezilerimizde sık sık farklı türden yılanlara denk geliyoruz. Mümkün mertebe yaklaşmadan onları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Bölgemizde zehirsiz yılanların yanı sıra zehirli yılan türleri de mevcut. İnsanlara tavsiyemiz hem kendi sağlıkları açısından hem de yaban hayvanlarının hayatına müdahale etmemeleri noktasında dikkatli olmalarıdır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Elazığ'da karşılaştı, dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı! Dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı!
Gelin ve damatlar en çok bu oyunları tercih ediyorlar Gelin ve damatlar en çok bu oyunları tercih ediyorlar
Çay bahçesine girdi, cüssesi herkesi korkuttu! Çay bahçesine girdi, cüssesi herkesi korkuttu!
Nesli yok olduğu düşünülüyordu, tekrar görüntülendi! Nesli yok olduğu düşünülüyordu, tekrar görüntülendi!
Kastamonu'da ilginç anlar: Ayıyla böyle sohbet etti! İlginç anlar: Ayıyla böyle sohbet etti!
Elazığ'da görüntülendi: Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor! Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor!
Yarı zehirli, Tunceli’de görüntülendi! Yarı zehirli, Tunceli’de görüntülendi!
Sivas'ta ilginç doğa olayı: Görenleri hayrete düşürdü! İlginç doğa olayı: Görenleri hayrete düşürdü!
Koruma altında bulunuyor: Tunceli'de görüntülendi! Koruma altında bulunuyor: Tunceli'de görüntülendi!
Amatör balıkçı ne yapacağını şaşırdı: Köpek balığı ile kısa bir muhabbetimiz oldu Amatör balıkçı ne yapacağını şaşırdı: Köpek balığı ile kısa bir muhabbetimiz oldu
Görüntüledikleri hortumu yorumlayan iki arkadaş izleyenleri gülümsetti Görüntüledikleri hortumu yorumlayan iki arkadaş izleyenleri gülümsetti
Kapalıçarşı'nın son hakkakı zamana direniyor Kapalıçarşı'nın son hakkakı zamana direniyor
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih Emekli maaşı zammında son rakam netleşti
Verilerle açıkladı: SGK Başuzmanı en düşük emekli ve memur maaşına ilişkin rakam verdi! SGK Başuzmanı en düşük emekli ve memur maaşına ilişkin rakam verdi!
Onlara karşı koymak mümkün değil: En seksi burçlar açıklandı En seksi burçlar açıklandı
İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel 50 kadını: Zirvedeki isim şaşırttı! İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel 50 kadını: Zirvedeki isim şaşırttı!