Tunceli'de görüntülendi: Türkiye'de yaşayan en büyüklerden!

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor.

Bu çerçevede Türkiye’de yaşayan en büyük yılanlardan biri olan sarı yılan, Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi. Zehirsiz olan ve boyu 2 buçuk metreyi bulan yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

"SIK SIK FARKLI TÜRDEN YILANLARA DENK GELİYORUZ"

Kentte yaptıkları gezilerde çok sayıda yılana denk geldiklerini dile getiren Akyüz, "Bu sene yılan popülasyonu oldukça yüksek. Bizler de gezilerimizde sık sık farklı türden yılanlara denk geliyoruz. Mümkün mertebe yaklaşmadan onları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Bölgemizde zehirsiz yılanların yanı sıra zehirli yılan türleri de mevcut. İnsanlara tavsiyemiz hem kendi sağlıkları açısından hem de yaban hayvanlarının hayatına müdahale etmemeleri noktasında dikkatli olmalarıdır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem