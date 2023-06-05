Elazığ'da karşılaştı, dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı!

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan Şano Baydemir doğada gezerken kaplumbağa ile karşılaştı.

Yanında bir kaplumbağa daha olduğunu fark eden Baydemir'in diyaloğu ise izleyenleri gülümsetti.

"GEL BİRAZ SOHBET EDELİM TOSBAĞA KARDEŞ"

Sohbeti kayda alan Baydemir, "Bugün tabiat ile baş başayız. Bir kaplumbağa ile karşılaştık. Malum malum bize bakıyor. Yanında bir tane daha var. Sen ne arıyorsun orada. Sevgilisini yalnız bırakmamış. Nereye gidiyorsunuz hemşerilerim. Gel biraz sohbet edelim tosbağa kardeş gel. Dünyaya bakış açınız nasıl? Senin sevgilin burada saklanmış, ben gidiyorum sevgilini kaybetme, Allah'a emanet ol" ifadelerini kullandı.

Sohbeti dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem